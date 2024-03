Serie A, Frosinone-Lazio 2-3 CRONACA

70' GOL! FROSINONE-Lazio 2-3! Gol di Cheddira! Accorcia le distanze il Frosinone, corner di Gelli con Okoli che prova lo stacco, il pallone resta lì per la rovesciata vincente di Cheddira che da distanza ravvicinata batte Mandas!

62' GOL! Frosinone-LAZIO 1-3! Doppietta di Castellanos! Che impatto dell'attaccante neo entrato! Sugli sviluppi di un corner, Casale prova la girata che viene sporcata da un difensore, il pallone sbatte sul palo e Castellanos insacca il più facile dei tap in!

57' GOL! Frosinone-LAZIO 1-2! Gol di Castellanos! Entrato in campo da neanche 30 secondi, El Taty colpisce di testa sulla punizione di Luis Alberto e insacca! Rimonta completata per i biancocelesti!

38' GOL! Frosinone-LAZIO 1-1! Gol di Zaccagni! Lampo dei biancocelesti, Guendouzi mette in mezzo un cross basso e teso dalla destra, Zaccagni si fa trovare davanti a Turati e di prima intenzione non sbaglia!

13' GOL! FROSINONE-Lazio 1-0! Gol di Lirola! Cross dalla sinistra di Zortea, dalla parta opposta Lirola si inserisce tra Zaccagni e Pellegrini e di testa batte Mandas!

Le formazioni

FROSINONE: i padroni di casa si schierano con un 4-3-3: Turati - Zortea, Okoli, Romagnoli, Lirola - Brescianini, Barrenechea, Mazzitelli - Soulè, Cheddira, Gelli



LAZIO: 4-3-3 anche per i biancocelesti, ecco lo schieramento scelto da Martusciello: Mandas - Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini - Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto - Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

