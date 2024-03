Serie A: Empoli-Bologna 0-1, decide Fabbian in pieno recupero

Serie A, al Castellani si è aperta la 29/a giornata con l'anticipo Empoli-Bologna 0-1 CRONACA

Il Bologna domina a Empoli e vince in trasferta guadagnando tre punti pesantissimi per la classifica. Il risultato poteva essere più rotondo ma i felsinei vincono soltanto 1-0 grazie alle straordinarie parate di Caprile. Un assedio durato praticamente 90 minuti, con oltre il 70% di possesso palla per il Bologna. C'erano già state due occasioni clamorose fallite da Saelemaekers e Orsolini, poi al 94' arriva la rete decisiva del solito Fabbian che regala agli emiliani una vittoria fondamentale in chiave qualificazione Champions. Dopo un'intera partita di resistenza, cade l'Empoli negli ultimi istanti di gara. Terza sconfitta per 1-0 per i ragazzi di Nicola. Il Bologna consolida il quarto posto e allontana le inseguitrici. I toscani sprecano un'occasione per tirarsi fuori dalla zona calda della classifica. Il primo tempo si è sviluppato su un copione atteso; Bologna che fa la partita ed Empoli schiacciato dietro che prova a ripartire. La prima frazione si chiude senza gol. La squadra di Thiago Motta gestisce il possesso e sfiora il gol in più di un'occasione. Solo un grande Caprile tra i pali e un ottimo Walukiewicz in difesa tengono i padroni di casa in parità. Nel Bologna non c'è Zirkzee ma spiccano Beukema e Urbanski.









Nell'Empoli sempre molto attivi Zurkowski e Cambiaghi. Al 18' grande doppia occasione per i felsinei sugli sviluppi di calcio d'angolo: prima Beukema di testa, poi Urbanski di destro. Come detto in entrambi i casi bravo il portiere dell'Empoli a respingere da terra e ad evitare il gol. Dopo un paio di minuti ancora il Bologna vicinissimo al vantaggio con sempre Beukema e Urbanski: prima il difensore conclude e trova sulla propria strada una grande parata di Caprile, sul tap-in di Urbanski è decisivo invece l'intervento in scivolata di Walukiewicz. Al 26 si fa vivo l'Empoli con uno spunto personale di Cambiaghi che sfugge dalla marcatura di Beukema e serve Niang, quest'ultimo sbaglia lo stop e la palla arriva a Zurkowski che tira di prima intenzione sparando però la palla di parecchio alta sopra la traversa. Nel finale è qualcosa di clamoroso l'occasione per l'Empoli: Cambiaghi imbecca Niang in profondità dopo un errore in impostazione di Beukema, quest'ultimo però rimonta alla grande l'attaccante senegalese e in area lo anticipa evitando un gol quasi fatto. Nella ripresa gli allenatori cambiano volto alle proprie squadre con tutte le sostituzioni a loro disposizione. Un secondo tempo di grande battaglia con il terreno di gioco reso pesante da una pioggia costante che si è abbattuta sul "Castellani". Odgaard e Saelemaekers non sembrano sostituire al meglio l'infortunato Zirkzee. La partita si accende nel finale con l'Empoli perde per infortunio Ebuehi, entrato da poco e reduce da un lungo stop. Al 37' c'è un primo errore clamoroso di Marin in impostazione con Saelemaekers che si invola da solo verso Caprile: il tiro dell'ex Milan è ribattuto ancora una volta da un grande intervento in uscita di Caprile che devia la palla in corner. Al 40' buona chance per Fabbian che sugli sviluppi di calcio d'angolo conclude di prima intenzione di destro: ancora una volta super Caprile nella respinta. Al 42' ennesima grande opportunità per il Bologna, questa volta con Orsolini protagonista: cross perfetto di Kristiansen per Orsolini che da solo a porta praticamente vuota spara alto sopra la traversa da posizione super ravvicinata. Nel finale, ultimo minuto di recupero, quando sembrava che l'Empoli in inferiorità numerica potesse tornare a smuovere la classifica, arriva la rete del gol di Giovanni Fabbian. Il solito Calafiori, in libera uscita dalla difesa, conclude dopo una palla persa respinta in maniera non proprio eccezionale da Caprile, sul tapin arriva Fabbian che conclude all'angolino e fa esplodere gli oltre 4.000 tifosi rossoblu.



"Bologna piange i 3 angeli e la mamma salita in cielo": questo lo striscione che dopo un quarto d'ora di gioco è stato esposto dai tifosi felsinei nella curva sud dello stadio "Carlo Castellani - Computer Gross Arena" di Empoli (Firenze), in occasione della partita Empoli-Bologna. Così la tifoseria del Bologna ha voluto ricordare la tragedia avvenuta la scorsa notte in un palazzo alla periferia della città dove tre bimbi e la madre sono morti a causa di un incendio scoppiato in un appartamento.

