Serie A: in campo Genoa-Monza 1-2 LIVE

In campo Genoa-Monza 1-2 DIRETTA

Rete di Pessina. Al primo affondo passa la squadra ospite, lancio dalla trequarti di A.Carboni per Colpani che fa da torre per Pessina, il centrocampista da solo, sotto porta, manda la palla in rete.

Rete di Dany Mota. Gol spettacolare di Dany Mota in mezza rovesciata. Pallone morbido di Colpani dalla destra, Dany Mota prende il volo e in mezza rovescita la stampa alla destra di Martinez.

Rete di Gudmundsson. Accorcia le distanze il Genoa, Gudmundsson prima si fa ipnotizzare da Di Gregorio ma sul tap in manda la palla in rete.

