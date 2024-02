Serie A: Fiorentina-Lazio 2-1

Vittoria in rimonta della Fiorentina che nel posticipo della 26/a giornata batte la Lazio 2-1. CRONACA.







La Fiorentina supera in rimonta per 2-1 la Lazio e fa suo uno scontro che vale l'Europa. Una vittoria meritata quella della formazione toscana che ha giocato costantemente nella metà campo dei biancocelesti. Una vittoria che ha battuto anche la sfortuna: 4 i pali colpiti dalla Fiorentina, con un calcio di rigore sbagliato da Nico Gonzalez. Una vittoria per Vincenzo Italiano che dopo sei sconfitte contro Sarri per la prima volta batte anche il tecnico toscano.



Fiorentina che parte col piede premuto sull'acceleratore, e nei primi due minuti di gioco arriva a battere due calci d'angolo e andando vicino al gol del vantaggio prima con Belotti e poi con Beltran. Al 9' Belotti parte diritto verso la porta difesa da Provedel ma il suo tiro dal limite dell'area viene deviato Casale. Sulla lunga battuta del corner la palla arriva sui piedi di Arthur che dalla linea dell'area di rigore fa partire un tiro teso e forte ma la palla termina di poco alta sopra la traversa. Al 16' la Lazio si fa pericolosa sugli sviluppi di un calcio d'angolo: Guendouzi arriva in corsa e riesce a anticipare Ranieri ma il suo tiro finisce sul fondo. Due minuti e la Fiorentina va vicinissima al gol in due occasioni: con Gonzalez che colpisce il palo, la palla arriva sui piedi di Biraghi che calcia a colpo sicuro verso la porta sguarnita ma in scivolata Casale riesce a deviare il pallone in calcio d'angolo. Cinque minuti e la Fiorentina colpisce ancora una volta i legni della porta, questa volta sul colpo di testa di Belotti a Provedel battuto. Il festival dei legni colpiti dalla Fiorentina continua al 40' quando su calcio d'angolo capitan Biraghi colpisce in pieno il palo alla sinistra di Provedel.



E invece è la Lazio, al 45', a trovare il gol: azione in velocità sulla destra Guendouzi serve centralmente l'accorrente Luis Alberto che prima controlla la palla e poi batte Terracciano. A inizio secondo tempo Sarri lascia negli spogliatoi Marusic e Isasken e inserisce Hysaj e Zaccagni. Il tema della partita, anche nella ripresa, non cambia: Fiorentina che fa la partita, Lazio che riesce a controllare. Al 56' ci prova Nico Gonzalez con un potente tiro da fuori area, palla che esce di poco. Al 59' ancora protagonista l'argentino della Fiorentina che sul calcio d'angolo stacca di testa ma trova la respinta al volo di Provedel. Al 61', dopo tanto gioco e tanti tiri, arriva il meritato gol del pareggio: cross di Belotti, Kayode a due passi calcia al volo. Subito dopo il gol del pareggio della Fiorentina Sarri decide di risistemare la sua Lazio e al 62' richiama Cataldi e inserisce Vecino. La partita è, però, già cambiata, e al 65' Belotti entra in area e viene messo giù da Casale, calcio di rigore: sul dischetto ci va Nico Gonzalez che però colpisce l'ennesimo palo (per la Fiorentina è il quarto calcio di rigore sbagliato consecutivamente).



La Fiorentina, però, non molla e al 68' trova il gol del sorpasso: tiro centrale da fuori area di Beltran con Provedel che respinge corto, sulla palla si avventa Bonaventura che colpisce forte e mette dentro per il 2-1 viola. Al 77' Sarri si gioca le ultime carte e inserisce anche Pedro e Castellanos per Immobile e Felipe Anderson. Tempo di cambi (80') anche per Vincenzo Italiano che 'rinforza' il proprio centrocampo andando a inserire Barak per Beltran. La Lazio cerca, con lanci lunghi centrali, palle giocabili per Castellanos e allora Italiano rafforza anche la linea mediana (84') inserendo Mandragora per Sottil. E nel finale di partita (89') c'è spazio anche per Nzola e Maxime Lopez per Belotti e Arthur. Dopo cinque minuti di recupero Guida fischia la fine della partita e può esplodere la gioia dei tifosi viola.

Le formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Biraghi, Ranieri, Milenkovic, Kayode; Arthur, Bonaventura; Sottil, Beltran, Nico Gonzalez; Belotti.



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.

