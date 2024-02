Fagioli e l'incubo ludopatia, 'Non iniziate mai'

- "Ho iniziato a giocare online, e scommettere, per noia: giocavo dalle due del pomeriggio alla sera, non avevo nulla da fare. Ho cominciato in questo modo, poi è diventato una malattia vera". A riportare le parole di Nicolò Fagioli, lo juventino di 23 anni che sta scontando la squalifica per il caso calcioscommesse, sono i quotidiani Corriere della Sera e La Stampa, che raccontano di un'uscita pubblica del calciatore a Condove (Torino), dove in un piccolo cinema ha parlato di fronte a decine di ragazzini delle società sportive della zona, di calcio, basket, pallavolo, nell'ambito del suo percorso riabilitativo.

"All'inizio non pensavo di andare incontro a conseguenze penali e alle squalifiche - spiega - poi me ne sono reso conto.

Ma quando giocavo quella paura spariva, l'adrenalina dell'azzardo si portava via tutto. È partito tutto con una semplice schedina, a 16 anni con gli amici: lo facevamo una volta a settimana. Poi perdi soldi e lo nascondi ai genitori. E diventa una malattia. Sto giocando spesso, oppure il padel.

Faccio sport, sto con gli amici e la famiglia, molto più di prima. E questo mi aiuta".

"Spero di tornare il 25 maggio, con il Monza" il suo desiderio da calciatore bianconero. Ai ragazzi ha raccomandato: "Ero arrivato a giocare 12 ore al giorno, sempre con il telefonino in mano, non consideravo i famigliari e la mia ragazza. Ero diverso. Forse ho capito troppo tardi che era una malattia, ma voi non iniziate nemmeno a giocare e coltivate i vostri sogni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA