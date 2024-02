Europa League: in campo Feyenoord-Roma 1-0 DIRETTA e FOTO

Feyenoord-Roma 1-0 DIRETTA per la gara di andata per i playoff di Europa League

Al 45'+1 FEYENOORD-Roma 1-0 - Rete di Paixão Hartman riceve sulla sinistra, nei pressi della bandierina. Il terzino del Feyenoord non viene pressato, dunque crossa al centro superando Llorente nella traiettoria, con Paixão che tutto solo incorna di testa e la mette in rete.

Feyenoord - Roma

Feyenoord - Roma

Ancora una sfida tra Roma e Feyenoord, per quello che sta diventando ormai un 'classico' del calcio europeo degli ultimi anni. La finale di Conference League del 2022, vinta dai giallorossi, il quarto dell'Europa League della passata stagione con ancora protagonisti Dybala e compagni, infine quella di stasera, la prima delle due sfide del playoff per accedere agli ottavi di finale dell'Europa League. Si parte da Rotterdam, dove i tifosi romanisti non ci saranno per volere delle autorità locali visti i recenti trascorsi tra le due frange degli ultras. E lo stesso succederà agli olandesi tra sette giorni all'Olimpico, anche loro impossibilitati a venire. Nel mezzo l'esordio da allenatore in campo internazionale di Daniele De Rossi, con un'eredità sulle spalle tutt'altro che leggera. Negli ultimi due anni e mezzo, infatti, i giallorossi non sono mai stati eliminati in Europa, conquistando una Conference e la finale d'Europa League dello scorso anno, poi persa col Siviglia. Per questo parlando delle differenze tra la sua Roma e quella di Mourinho ha spiegato come l'auspicio possa essere quello di vedere una squadra "non troppo diversa nel percorso europeo". "Dobbiamo seguire quel percorso lì", ha proseguito.

Ma l'obiettivo, nel lungo periodo, è quello di tornare a vedere la Roma che come nella sua prima avventura con Luciano Spalletti era stabilmente agli ottavi o quarti di Champions League. "Noi dobbiamo tornare a essere quella squadra lì - ha spiegato - Che arrivava tra le prime 8 o 16 d'Europa. Ora però il percorso da fare richiede anche il dover vincere le partite perché quando sono arrivato la classifica era quello che era". Ecco allora che di cambi in formazione non ce ne saranno tanti, anzi. Spazio all'avvicendamento tra i pali con Svilar per Rui Patricio e quello sulla fascia sinistra con Spinazzola per Angelino.

Per il resto De Rossi dovrebbe confermare in blocco la squadra vista con l'Inter perché "Cristante sta bene", seppur in ballottaggio con Bove. Davanti fiducia ancora al tridente con Lukaku e la coppia Dybala-El Shaarawy ai lati, nonostante in settimana abbia provato anche la formula con il doppio trequartista e dunque escludendo il Faraone per inserire Baldanzi. Un piano B, per ora, che potrà essere usato a gara in corso, con Pellegrini sempre più titolare nonostante la contestazione dei tifosi fuori da Trigoria. "Anello debole", lo striscione comparso fuori il centro sportivo Fulvio Bernardini, in riferimento all'anello che la squadra aveva regalato a Mourinho per la vittoria della Conference League e che lo Special One ha lasciato nell'armadietto del capitano giallorosso nel giorno del suo esonero. "Per me Lorenzo è un esempio", ha ribadito De Rossi che passerà il compleanno di sua figlia Olivia lontano da casa. "Ma sono contento di esordire in Europa. Il 14 febbraio è il compleanno di mia figlia, lo scorso anno lo avevo festeggiato con un esonero due ore prima (ride, ndr). Quindi oggi sono contento e soddisfatto di essere qui". La speranza è quella di regalarsi anche un successo in vista del ritorno tra sette giorni.



