La Lazio passa a Cagliari, per Ranieri quarto ko di fila

La Lazio ha vinto 3-1 in casa del Cagliari grazie ad una autorete di Deiola, alla 200ma rete in Serie A di Ciro Immobile ed al gol di Felipe Anderson. Per il Cagliari Gaetano, aveva dimezzato il doppio svantaggio. I sardi incassano la quarta sconfitta consecutiva e restano penultimi, la Lazio sale momentaneamente al sesto posto.

I GOL

26' Cagliari-LAZIO 0-1 Autorete di Deiola. Ospiti in vantaggio: cross di Isaksen, Azzi liscia la sfera, rimpallo con Deiola che insacca nella propria porta.

49' Cagliari-LAZIO 0-2 Rete di Immobile. Sinistro di Isaksen, Scuffet devia e Immobile insacca da posizione defilatissima.

51' CAGLIARI-Lazio 1-2 Rete di Gianluca Gaetano

65' Cagliari-LAZIO 1-3 Rete di Felipe Anderson. Tris ospite: Vecino allarga per Felipe Anderson, che entra in area e batte Scuffet anche grazie a una deviazione di Zappa.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA