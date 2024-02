Serie A: Frosinone-Milan 2-3 LA CRONACA



Frosinone-MILAN 2-3 all'81'! Rete di Jovic. Errore di Pol Lirola, un rimpallo tra Valeri e Romagnoli favorisce Jovic che di destro non lascia scampo a Turati.

Frosinone-MILAN 2-2 al 72'! Rete di Gabbia. Sugli sviluppi del corner, cross di Adli, sponda di Giroud, Gabbia in tuffo insacca da due passi.

FROSINONE-Milan 2-1 al 65'! Rete di Mazzitelli. Filtrante di Soule per Mazzitelli che incrocia il destro da posizione defilata, la palla passa tra le gambe di un sorpreso Maignan.

FROSINONE-Milan 1-1 al 24'! Rigore di Soule. Maignan indovina l'angolo ma non ci arriva, Soule freddo dagli 11 metri.

Frosinone-MILAN 0-1 al 17'! Rete di Giroud. Rafael Leao scodella dalla sinistra, Giroud incorna alle spalle di Turati.

Le formazioni

Frosinone con il 4-3-3: Turati - Gelli, Romagnoli, Okoli, Brescianini - Mazzitelli, Barrenechea, Harroui - Soule, Kaio Jorge, Seck. A disp.: Cerofolini, Frattali, Lirola, Monterisi, Valeri, Bourabia, Garritano, Reinier, Ibrahimovic, Kvernadze, Cheddira.



4-2-3-1 per il Milan: Maignan - Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez - Rejinders, Adli - Pulisic, Loftus-Cheek, Rafael Leao - Giroud. A disp.: Sportiello, Nava, Bartesaghi, Florenzi, Jimenez, Simic, Terracciano, Bennacer, Musah, Okafor, Jovic.



Arbitro: Pairetto di Nichelino

