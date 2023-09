Serie A: in campo Inter-Milan 2-0 LIVE

In campo Inter-Milan 2-0 DIRETTA

I GOL

Inter-Milan 2-0 al 38', gol capolavoro di Thuram dal limite

Inter-Milan 1-0 al 5'. Sblocca Mkhitaryan

Simone Inzaghi non stravolge la sua Inter nel derby e lascia in panchina Davide Frattesi nonostante la doppietta in Nazionale. Era la grande incognita dei giorni precedenti al match ma Inzaghi preferisce mantenere gli equilibri a centrocampo e conferma quasi totalmente l'undici titolare delle prime tre giornate, preferendo però Acerbi a De Vrij, più solido negli ultimi derby nel limitare Giroud. Il francese, che non era al meglio, è in campo titolare nel Milan e va a comporre il tridente offensivo rossonero con Pulisic e Leao. Out invece Kalulu che ha rimediato una piccola lesione al muscolo retto femorale della coscia sinistra. Squalificato Tomori, in difesa Pioli si affida a Kjær e Thiaw.

L'immagine di un topo con la scritta "siete usciti dal tombino" e dall'altra parte un "Circo internazionale" con tanto di carta del Re di coppe e il due di picche. Il colore del derby passa dalle coreografie delle due curve. "Parlate della nostra vita allo spioncino, quando voi il 10 giugno..."ha rincarato la Nord, aggiungendoci un "Permalosi e complessati". La Sud, giocando fuori casa, rispnde scimmiottando e stravolgendo uno dei cori più cantati dalla curva interista

