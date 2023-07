Mondiali di scherma: l'ucraina Kharlan riammessa per la gara a squadre

Olga Kharlan sarà in gara sabato nel tabellone di sciabola femminile a squadre. Dopo la squalifica comminata per non aver salutato l'avversaria russa Anna Smirnova al termine della gara vinta nel torneo individuale, infatti, l'atleta ucraina è stata inserita nel tabellone del torneo a squadre: una decisione, quella di riammetterla ai mondiali, arrivata dopo una giornata di polemiche. la decisione è stata presa dalla Fie, la Federazione internazionale

"Ringrazio il Comitato Fie per questa decisione. La cosa più importante per gli atleti è poter competere. Nel mio caso è davvero importante per la mia famiglia, per la mia squadra e per il mio Paese. In questi giorni difficili per me ho trovato la forza per gareggiare e ringrazio per la decisione". Lo ha detto Olga Kharlan, sciabolatrice ucraina, dopo la decisione della Federazione internazionale di scherma di riammetterla ai Mondiali in corso a Milano.

"La lettera con cui il presidente del CIO Bach mi ha confermato la qualificazione diretta alle Olimpiadi 2024? Ho pianto, non potevo crederci, ho pianto molto. Ero insieme al mio team, l'ho letta alla mia famiglia. È qualcosa di incredibile, sono davvero grata di questa opportunità" ha detto la sciabolatrice ucraina, in conferenza stampa. Dopo la squalifica nella prova individuale per il mancato saluto alla russa Smirnova e la seguente riammissione per la prova a squadre ai Mondiali in corso a Milano, infatti, il presidente del CIO ha inviato una lettera in cui garantisce la qualificazione diretta per la Kharlan alle Olimpiadi di Parigi nel 2024.

