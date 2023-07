La partita degli ottavi del torneo di Wimbledon tra Novak Djokovic e Hubert Hurkacz è stata sospesa per oscurità e riprenderà lunedì con la disputa del terzo set e poi degli eventuali quarto e quinto. Djokovic è in vantaggio di due, essendo avanti per 7-6 7-6.

Gli spettatori, secondo quanto sottolinea la Bbc, non ha gradito molto la decisione dei giudici del torneo, ma i boati di protesta non hanno sortito effetto e i due tennisti torneranno in campo lunedì