Scudetto Napoli: sul profilo Instagram di Maradona: "Grazie ragazzi"

"Grazie ragazzi". Anche il profilo instagram di Diego Armando Maradona festeggia lo scudetto del Napoli. La pagina social, gestita dai figli dell'ex campione argentino, rilancia un fotomontaggio di Maradona che passeggia tra le strade di Napoli addobbate a festa per il terzo scudetto.

"Una nuova data da ricordare, una nuova gioia per la città, per la gente, per la storia. Grazie a tutti voi ragazzi! FORZA NAPOLI", si legge sulla pagina seguita da otto milioni di follower.