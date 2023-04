Le azzurre della ginnastica artistica sono medaglia d'argento agli Europei in corso ad Antalya, in Turchia. Al termine delle sei rotazioni del concorso a squadre, l'Italia e' seconda preceduta solo dalla Gran Bretagna, oro con 164.428, 2.799 punti piu' delle azzurre (161.629). Bronzo per l'Olanda, che ha chiuso a 158.896.

Agenzia ANSA Ginnastica: Europei Artistica, Italia oro a squadre uomini - Sport E' la prima volta nella storia degli azzurri (ANSA)