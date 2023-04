Serie A: Inter-Fiorentina 0-1, decide un gol di Bonaventura

Inter-Fiorentina 0-1. Il pesce d'aprile l'Inter se lo gioca da sola. Ma non hanno nulla da ridere i 75mila di San Siro, che assistono alla terza sconfitta consecutiva dei nerazzurri, la decima in campionato su 28 partite giocate finora. Questa volta è la Fiorentina a fare festa a San Siro, con Bonaventura che ha risolto una partita che a tratti è sembrata più una gara a chi sprecava le occasioni più clamorose. Sfida in tal senso vinta da Romelu Lukaku e in generale dall'Inter, che è riuscita a divorarsi occasioni una dietro l'altra, di cui almeno quattro dentro l'area piccola. L'emblema dell'ennesima serata negativa degli uomini di Simone Inzaghi è stato proprio il belga, capace di non trovare il gol che sarebbe valso il vantaggio a tre metri dalla riga della porta sguarnita. Dall'altra parte, invece, continua il momento positivo dei viola di Vincenzo Italiano, che al Meazza ha trovato l'ottava vittoria consecutiva e ora è tornata a mettere nel mirino un posto per le coppe in campionato. La cronaca

D'altronde, l'Inter ha iniziato nel modo peggiore un mese di aprile decisivo per la stagione in corso ma soprattutto per il futuro. Martedì i nerazzurri troveranno di fronte la Juventus nella andata delle semifinali di Coppa Italia, altra gara pesante. Ma nemmeno il fatto di non avere più chance per sbagliare ha risvegliato Lukaku e compagni, sempre alle prese con gli atavici problemi a cui Inzaghi non ha mai saputo trovare rimedio, a partire dalla fragilità difensiva. Il numero di sconfitte ha da tempo superato la cifra preoccupante, la classifica inizia a farsi pesante davvero e la lotta per qualificarsi alla prossima Champions League sarà durissima. E l'Inter sembra avere preso una china da cui pare difficile risalire. "C'è grandissima delusione, abbiamo perso due partite consecutive in casa davanti ad un pubblico meraviglioso - il commento del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi nel post partita -. Dobbiamo lavorare di più, io per primo. Dovevamo essere più cattivi in certe situazioni, dovevamo sfruttare le palle gol create. Il risultato ci fa guardare la classifica in modo diverso e ci deve fare riflettere". La sfida con la Fiorentina ha confermato tutti i problemi dei nerazzurri, che hanno iniziato a tremare dopo nemmeno un minuto su un mancino di Ikone deviato in corner. Una gara giocata ad alti ritmi da entrambe le squadre, con continui capovolgimenti di fronte e tante occasioni: su tutte da un lato le opportunità per Castrovilli e Ikone (svirgolata da due passi a porta vuota), dall'altra quelle clamorose per Mkhitaryan e Lukaku, ma la precisione e la freddezza non sono state la doti migliore di nessuno dei giocatori in campo. L'episodio che cambia la partita arriva però nella ripresa, nel continuo scambio di occasioni tra le due squadre. Lukaku non riesce a segnare da due passi, mentre sugli sviluppi di un corner Bonaventura ribadisce in porta una smanacciata di Onana su colpo di testa di Cabral per il vantaggio della Fiorentina. L'Inter ci prova, colpisce un palo con Barella e spreca ancora da due passi con Bellanova, ma al triplice fischio la festa è viola, mentre i nerazzurri si leccano ancora le ferite per l'ennesima sconfitta stagionale.