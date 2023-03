Italia-Inghilterra, Mancini: "Match duro ma meritavamo il pareggio"

Dispiacere per il risultato e per un primo tempo 'sbagliato', ma per il ct dell'Italia, Roberto Mancini, la nazionale deve trovare fiducia dal gioco mostrato nella ripresa con l'Inghilterra. "Sapevamo che la partita era difficile e nel primo tempo abbiamo subito due gol su due corner. Poi però nel secondo tempo abbiamo dominato e avremmo dovuto cercare di fare almeno il pareggio. Ci dispiace ma la strada è lunga", ha commentato a caldo la sconfitta per 2-1 subita a Napoli nella prima partita delle qualificazioni agli Europei del prossimo anno.



Mancini ha sottolineato che "abbiamo iniziato a pressare meglio nella ripresa, cosa che nel primo tempo non facevamo bene. Il secondo tempo ho visto una grande Nazionale e questo fa ben sperare". Commenti di Mancini anche sull'esordio di Retegui in maglia azzurra con il gol: "E' stato tre giorni - ha detto - con noi e ha bisogno di conoscere i compagni e il calcio italiano. Stasera ha avuto un po' di difficoltà perché i difensori inglesi fisicamente sono forti e lo hanno limitato. Ha ancora bisogno di un po' di tempo per inserirsi al meglio".

Agenzia ANSA Chi è Mateo Retegui, dal Boca ai gol a Napoli nel segno di Maradona - Sport Punta argentina, l'esordio in Italia con il gol nel ko con l'Inghilterra (ANSA)





A fine partita ha parlato, in argentino, Retegui: "Sono molto felice - ha detto - di aver debuttato con questa maglia azzurra, è un orgoglio per me e per tutta la mia famiglia ed era quello che volevo. Sono dispiaciuto per la sconfitta. I compagni mi hanno accolto con grande affetto, adesso bisogna lavorare, conoscersi. Sono contento per il gol, ma quel che conta è il risultato della squadra".

ANSA.it EURO 2024 Italia-Inghilterra 1-2 partenza in salita - Foto "Era una partita difficile, poi abbiamo preso gol su due calci d'angolo, ma nel secondo tempo abbiamo dominato. Avremmo meritato il pareggio". Lo ha detto il ct della nazionale, Roberto Mancini (ANSA)







Del suo gol ha parlato a fine match anche Kane, nuovo capocannoniere storico della nazionale inglese, con 54 reti: "E' speciale aver battuto il record in partita così importante, sarebbe motivo di orgoglio a prescindere, ma è ancora meglio in questo match in cui battiamo l'Italia in trasferta per la prima volta dopo tanti anni - ha detto il capitano - Non so dove arriverò, ho 29 anni mi sento forte fisicamente, sono al momento migliore della mia carriera, è la sensazione migliore e voglio giocare a lungo in nazionale".