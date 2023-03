Europa League: Mourinho, torniamo a Roma stanchi ma felici

"Torniamo a casa stanchi ma felici". José Mourinho così ha sintetizzato - parlando a Sky Sport - il meritato approdo della Roma ai quarti di Europa League, grazie allo 0-0 in casa della Real Sociedad. "Col 2-0 (dell'andata, ndr) la Real rischia tutto e fa il possibile per cambiare la storia. Ma i ragazzi hanno avuto l'ambizione iniziale di fare un gol. Nei primi 15-20 minuti ci si aspettava un dominio forte della Real - ha aggiunto l'allenatore - invece è stato l'opposto e il dominio è stato nostro. Ogni minuti eravamo più vicini, ma non bisogna mai smettere di cercare di fare gol. Abraham ed El Shaarawy sono entrati per questo. Complimenti ai ragazzi, il merito è loro. Io aiuto e do un piccolo contributo. È una grande Europa League, abbiamo eliminato due avversari di qualità e siamo ai quarti insieme a squadre di altissimo livello. Ringrazio anche il pubblico che è venuto qui, erano con noi a soffrire nella gabbia".

Il sorteggio? "Non mi interessa - ha risposto Mourinho - Ci sono squadre che non dovevano starci. Una squadra eliminata da una competizione deve andare a casa. Capisco le regole. Se la coppa la vince una squadra che viene dalla Champions sarà senza significato. L'Europa League è fatta per noi che ci siamo dentro dall'inizio. La Lazio non avrà una terza competizione europea, no?" ha concluso il portoghese, con una frecciata ai 'cugini' laziali. (ANSA).