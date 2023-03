Serie A: Juventus-Sampdoria, formazioni

In campo alle 20.45 Juventus-Sampdoria LIVE

Paul Pogba non ci sarà nemmeno questa sera contro la Sampdoria: il francese ha accusato infatti un fastidio muscolare durante la rifinitura di questa mattina. Dopo l'esclusione dalla gara contro il Friburgo per motivi disciplinari, il 'Polpo' salterà dunque anche la sfida contro i blucerchiati. Il giocatore verrà valutato nelle prossime ore con esami strumentali.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (3-5-2): 1 Szczesny; 24 Rugani, 3 Bremer, 6 Danilo; 11 Cuadrado, 44 Fagioli, 5 Locatelli, 25 Rabiot, 17 Kostic; 30 Soulè, 9 Vlahovic (23 Pinsoglio, 36 Perin, 2 De Sciglio, 7 Chiesa, 10 Pogba, 15 Gatti, 19 Bonucci, 20 Miretti, 22 Di Maria, 32 Paredes, 43 Iling-Junior, 45 Barrenechea). All.: Allegri. Squalificati: Kean. Diffidati: Alex Sandro, Kean, Rabiot. Indisponibili: Alex Sandro, Kaio Jorge, Milik.

Sampdoria (3-4-1-2): 30 Ravaglia; 59 Zanoli, 17 Nuytinck, 2 Amione; 37 Leris, 80 Cuisance, 20 Winks, 3 Augello; 7 Djuricic; 23 Gabbiadini, 99 Rodriguez. (22 Turk, 29 Murru, 4 Gunter, 36 Paoletti, 31 Malagrida, 11 Sabiri, 8 Rincon, 27 Quagliarella, 5 Oikonomou, 9 De Luca,). All.: Stankovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Sabiri. Indisponibili: Conti, Murillo, Ilkhan, Pussetto, Lammers, Audero. Arbitro: Prontera di Bologna.

Quote Snai: 1,35; 5,00; 10,00.