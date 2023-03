Serie B: Bari-Frosinone 0-0, il Pisa cade a Modena

Il Cagliari ha battuto in rimonta l'Ascoli 4-1 con una doppietta di Lapadula. Il Frosinone esce indenne dal San Nicola di Bari. Il Genoa chiude ospitando la Ternana.

Il quadro della 29/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE)

Cagliari-Ascoli 4-1

Benevento-Como 0-0

Cittadella-Palermo 3-3

Modena-Pisa 1-0

Parma-Südtirol 0-0

Perugia-Reggina posticipata

Venezia-Brescia 1-1

Bari-Frosinone ore 16.15

Cosenza-Spal domenica ore 16.15

Genoa-Ternana

La Serie B in pillole

Cagliari batte Ascoli 4-1 (0-1) nell'anticipo della 29/a giornata del campionato di serie B, disputato all'Unipol Domus di Cagliari. I gol: nel pt 19' Forte; nel st 11' e 39' Lapadula, 16' Mancosu, 43' Zappa.

Parma e Sudtirol 0-0 in una partita della 29/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Ennio Tardini di Parma.

Venezia e Brescia 1-1 (0-0) in una partita della 29/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Pierluigi Penzo di Venezia. I gol: nel secondo tempo per i lagunari Pohjanpalo al 6' e per gli ospiti Van de Looi al 16'.

Benevento e Como 0-0 in una partita della 29/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Ciro Vigorito di Benevento.

Cittadella e Palermo 3-3 (2-2) in una partita della 29/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella (Padova). I gol: nel primo tempo per i padroni di casa Maistrello al 3' e Antonucci al 23', per i rosanero Di Mariano su rigore al 33' e Brunori al 47'; nel secondo tempo per gli ospiti Di Mariano al 19' e per i veneti Maistrello al 29'.

Modena batte Pisa 1-0 (1-0) in una partita della 29/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Alberto Braglia di Modena. Il gol: nel primo tempo Strizzolo all'8'.

Bari e Frosinone 0-0 in una partita della 29/a giornata del campionato di Serie B, disputata nello stadio San Nicola di Bari.