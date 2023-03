Serie A: Empoli-Udinese, formazioni LIVE

In campo alle 15 Empoli-Udinese

ZANETTI, SE GIOCA VICARIO LO DECIDO L'ULTIMA ORA

Alla vigilia della sfida con l'Udinese, l'attenzione è tutta verso le condizioni di Guglielmo Vicario. Il portiere ha subito una forte contusione al costato a poche dalla precedente gara col Monza, che ha poi dovuto saltare. Il tecnico, Paolo Zanetti, oggi spiega la situazione: "Vicario sta convivendo con una botta al costato, stiamo provando a far di tutto, è convocato ma non ho la certezza che ci sarà. Sarà una scelta dell'ultima ora, naturalmente lui è importante, ma abbiamo grande fiducia in Perisan". Poi fa l'allenatore il punto sulla situazione fisica della squadra: "Noi abbiamo un fuoriclasse che è il portiere, è come se al Napoli togli Osimhen, invece Cambiaghi", ancora fermo per un infortunio muscolare, "ha caratteristiche uniche rispetto agli altri nostri attaccanti e purtroppo ci manca. Lo recupereremo ma ora dobbiamo attingere dal gruppo. Lo stesso Caputo (un altro attaccante, ndr) ha avuto infiammazione al tendine, sono certo che vedremo la differenza con le giornate passate. Ma non voglio avere alibi parlando di infortunati, l'alibi è un concetto che non mi piace".

SOTTIL: 'DOBBIAMO PROSEGUIRE IL PERCORSO POSITIVO'

"Abbiamo fatto una grande prestazione a Bergamo ed ottenuto un punto importante, con fame e cattiveria agonistica. Quindi la settimana è stata all'insegna della consapevolezza della forza che ha questa squadra. Con l'Empoli teniamo tutti a dare continuità": lo ha affermato Andrea Sottil alle telecamere di Udinese Tv alla vigilia della trasferta in Toscana. Quanto agli infortunati, il tecnico ha ricordato che "ci sono tanti ragazzi che hanno stretto i denti e giocato in condizioni non ottimali, dimostrando grande attaccamento alla maglia. Tra questi proprio il capitano Pereyra, grande leader e, proprio perché ha questo grande senso di appartenenza, si è messo a disposizione lavorando con grande impegno e cercando di superare dei piccoli problemi fisici. Per me e per noi è importante averlo in campo, sarà a disposizione."

PROBABILI FORMAZIONI.

Empoli (4-3-1-2): 1 Perisan; 30 Stojanovic, 34 Ismajli, 33 Luperto, 65 Parisi; 11 Akpa Akpro, 18 Marin, 25 Bandinelli; 35 Baldanzi; 19 Caputo, 9 Satriano. (22 Ujkani, 13 Vicario, 26 Tonelli, 6 De Winter, 4 Walukiewicz, 3 Cacace, 24 Ebuhei, 32 Haas, 20 Degl'Innocenti, 21 Fazzini, 5 Grassi, 8 Henderson, 55 Vignato, 14 Pjaca, 91 Piccoli). All.: Zanetti. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Destro, Cambiaghi. Udinese (3-5-2): 1 Silvestri; 50 Becao, 29 Bijol, 18 Perez; 19 Ehizibue, 37 Pereyra, 11 Walace, 4 Lovric, 13 Udogie; 7 Success, 9 Beto. (20 Padelli, 99 Piana, 2 Ebosele, 5 Arslan, 8 Zeegelaar, 14 Abankwah, 15 Buta, 24 Samardzic, 26 Thauvin, 30 Nestorovski, 39 Semedo, 67 Guessand, 80 Pafundi). All.: Sottil. Squalificati: nessuno. Diffidati: Pereyra, Perez, Udogie, Walace. Indisponibili: Deulofeu, Ebosse

. Arbitro: Cosso di Reggio Calabria Quote Snai: 2,95; 3,20; 2,50