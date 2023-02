Serie : Inter-Milan; formazioni

Inter-Milan in campo alle 20.45

QUI INTER

Vincere il derby con "testa e cuore", mettendosi alle spalle le prestazioni altalenanti delle ultime settimane. L'Inter di Simone Inzaghi si presenta alla stracittadina con il Milan con la voglia di ripetere il successo di metà gennaio in Supercoppa italiana. Oltre a mettersi alle spalle anche il caso di un altro Milan, cioé Skriniar, considerando le voci di mercato delle scorse settimane e il prossimo addio a giugno dello slovacco verso il Psg. Il difensore è pronto a tornare titolare, ma senza più indossare la fascia di capitano. "Non giudico le scelte ma l'uomo e il giocatore che sono unici. Un ragazzo splendido che lavora sempre benissimo. Manca l'allenamento ma molto probabilmente sarà della partita", ha detto Inzaghi nella conferenza stampa della vigilia. "Abbiamo delle gerarchie, per quello che è successo Milan non sarà più il capitano ma ne abbiamo parlato con serenità col club. Prima Handanovic, poi Brozovic, D'Ambrosio e Lautaro. Si sceglierà di volta in volta", ha aggiunto.

QUI MILAN

Il tecnico: "Derby grande opportunità, vogliamo coglierla" MILANO Stefano Arosio (ANSA) - MILANO, 04 FEB - Della parte vuota del bicchiere se n'è parlato fin troppo, questo è il momento di pensare alla metà piena: per questo il derby, per Stefano Pioli, è innanzitutto "una grande opportunità e noi vogliamo dimostrare di saperla cogliere". Una sorsata di ottimismo, dopo le amarezze trangugiate per tutto il mese di gennaio. Un mese di risultati negativi che hanno ridimensionato classifica e autostima, attirando sui rossoneri "critiche non eccessive, che anzi ci stanno tutte". Alla vigilia della sfida all'Inter, Pioli non si nasconde: "Quando le cose non vanno bene, solamente i mediocri evitano di mettersi in discussione. Da una fase di difficoltà come questa, io ne esco con una convinzione in più: non alleno un gruppo normale, che avrebbe avuto ben altri atteggiamenti. Io ho un gruppo speciale, lo dimostra l'unione di intenti che abbiamo qui a Milanello". Una risposta diretta a quella che tra tutte è stata forse l'ipotesi più fastidiosa da dover smentire: quella di aver perso lo spirito che ha caratterizzato il Milan vincente dei mesi scorsi. "Non è assolutamente così", puntualizza Pioli. Che però ribadisce: "Ora, però, dobbiamo dimostrarlo". Parte dalle risorse interne al gruppo, l'analisi del tecnico. Che dribbla senza esitazioni la tentazione di spostare altrove l'attenzione: "Inter infastidita dal caso Skriniar? Non so e non mi interessa" e "C'è una regola nel calcio: chi vince festeggia, chi perde sta zitto. Sta a noi cercare di cambiare l'ordine delle cose", in risposta a quel "ce li siamo mangiati" con cui qualche giocatore nerazzurro commentò la vittoria in Supercoppa.

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 A.Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro. (1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 8 Gosens, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D'Ambrosio, 37 Skriniar, 45 Carboni, 77 Brozovic, 90 R.Lukaku). All.: S.Inzaghi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Milan (4-3-3): 1 Tatarusanu; 2 Calabria, 24 Kjaer 20 Kalulu, 19 Theo Hernandez; 33 Krunic, 8 Tonali, 32 Pobega; 56 Saelemaekers, 9 Giroud, 17 Leao. (83 Mirante, 77 Vasquez, 5 Ballo-Touré, 7 Adli, 10 Diaz, 12 Rebic, 21 Dest, 27 Origi, 28 Tiaw, 30 Messias, 40 Vranckx, 46 Gabbia, 90 De Ketelaere) All.: Pioli. Squalificati: nessuno Diffidati: Calabria Indisponibili: Bennacer, Tomori, Florenzi, Ibrahimovic, Maignan Arbitro: Massa di Imperia Quote Snai: 2,00; 3,40, 3,85.