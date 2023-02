Serie A, Sassuolo-Atalanta, formazioni

Sassuolo-Atalanta in campo sabato alle 20.45

"Il 5-2 in casa del Milan è stato eclatante, anche se il Sassuolo ha una classifica piuttosto bassa a dispetto di prestazioni di assoluto livello". Alla vigilia dell'anticipo di sabato sera al Mapei Stadium, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini prova a inquadrare la sfida: "Anche all'andata contro di noi, nonostante la sconfitta, aveva dimostrato gioco di squadra e qualità individuali notevoli. Se ne fai 5 anche a una squadra in difficoltà significa che hai valori importanti", spiega il tecnico nerazzurro. Che non conferma né smentisce il ricorso al tridente Lookman-Hojlund-Boga:

"Devo recuperare al meglio Zapata e Muriel. Duvan ha recuperato fisicamente, Luis sa cosa deve fare e come regolarsi per recuperare la condizione di novembre prima della sosta - riflette Gasperini -. C'è bisogno che loro due e anche Pasalic stiano bene, siano in grado di dare un apporto importante. Non c'è niente di statico, è tutto molto dinamico, anche sul tridente: magari uno di questi fa gol e assist e cambia di nuovo tutto, anche a livello di titolari". Infine, sull'eliminazione dalla Coppa Italia ai quarti: "L'Inter martedì ha fatto qualcosa più di noi, se vogliamo è stata anche più cinica nel realizzare le occasioni capitate. A questo trofeo siamo andati vicini due volte negli ultimi anni, in cui abbiamo polverizzato tutti i record precedenti. I nostri trofei sono questi".

Probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): 47 Consigli, 21 Zortea, 28 Erlic, 13 Ferrari, 6 Rogerio, 16 Frattesi, 14 Obiang, 42 Thorstvedt, 10 Berardi, 92 Defrel, 45 Laurientè. (25 Pegolo, 64 Russo, 19 Romagna, 44, Tressoldi, 3 Marchizza, 7 Henrique, 20 Bajrami, 27 M.Lopez, 35 D'Andrea, 8 Harroui, 18 Antistè, 15 Ceide, 11 Alvarez). All.: Dionisi. Squalificati: nessuno Diffidati: Rogerio, Tressoldi, Berardi, Bajrami. Indisponibili: Pinamonti, Muldur, Toljan.

Atalanta (3-4-3): 1 Musso; 2 Toloi, 19 Djimsiti, 42 Scalvini; 33 Hateboer, 15 De Roon, 7 Koopmeiners, 3 Maehle; 11 Lookman, 17 Hojlund, 10 Boga. (31 Rossi, 57 Sportiello, 5 Okoli, 28 Demiral, 22 Ruggeri, 93 Soppy, 13 Ederson, 88 Pasalic, 9 Muriel, 91 Zapata). All.:Gasperini. Squalificati: nessuno. Diffidati: De Roon, Demiral. Indisponibili: Palomino, Zappacosta. Arbitro: Marcenaro di Genova Quote Snai: 3.70; 3.80; 1.95