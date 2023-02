Premier: Kane contro Haaland, clou Tottenham-Man City

Il Chelsea super spendaccione ospita il Fulham nel derby di Londra, ma il clou della Premier è Tottenham-Man City, con Kane contro Haaland. Dopo il mercato dei portenti, con 922 mln spesi, la Premier torna in campo e c'è attesa per il nuovo Chelsea che a gennaio ha investito 320 mln (610 considerando anche la sessione estiva) per muoversi dal misero decimo posto in cui si trova. Al gruppo si aggregherà anche Enzo Fernandez, arrivato per 121 mln dal Benfica. Potter non ha più alibi e il Chelsea riceve il quotato Fulham, ma il clou della giornata sarà, domenica, Tottenham-Man City che dovrebbe essere disertato da Antonio Conte, operato d'urgenza alla cistifellea. I Citizens di Haaland non possono concedersi distrazioni visto il +5, con una gara da recuperare, dell'Arsenal. I londinesi, che hanno aggiunto Jorginho a una squadra in grande salute, saranno impegnati in casa dell'Everton. Sempre più in crisi, il Liverpool di Klopp prova a risollevarsi in casa dei Wolves. Turno facile per Brighton e Man United, mentre il brillante Brighton di De Zerbi riceve il Bournemouth di Traorè e Vina, che ha chiuso le porte in faccia a Zaniolo.

Il quadro della 22/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE)

Chelsea-Fulham ore 21

Everton-Arsenal ore 13.30

Aston Villa-Leicester ore 16

Brentford-Southampton

Brighton-Bournemouth

Manchester Utd-Crystal Palace

Wolves-Liverpool

Newcastle- West Ham ore 18.30

Nottingham-Leeds domenica ore 15

Tottenham-Manchester City ore 17.30