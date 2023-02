Premier: Tottenham batte il City con un gol di Kane

Il Tottenham batte il Manchester City con un gol di Kane e si porta a un punto dal quarto posto occupato dal Newcastle che sabato ha pareggiato in casa 1-1 con il West Ham. Sfuma l'occasione per i Citizens di avvicinare l'Arsenal caduto in casa dell'Everton e restano a -5 dai Gunners che hanno anche una partita ancora da recuperare.

Dopo cinque mesi senza subire sconfitte, l'Arsenal capolista della Premier League cade a Liverpool, sul campo dell'Everton, nella 22/a giornata. Per i Gunners si tratta della seconda battuta d'arresto in campionato. Dal canto loro i Toffees celebrano il nuovo allenatore Sean Dyche. La sua cura sembra funzionare e la conferma arriva dall'1-0 inflitto alla formazione guidata dallo spagnolo Mikel Arteta, grazie alla rete firmata dal difensore polacco James Tarkowski dopo 15' di gioco del secondo tempo. .

A nemmeno tre giorni dal suo arrivo a Londra, Enzo Fernandez ha giocato la sua prima partita nel Chelsea, impegnato nel derby contro il Fulham valido come anticipo della 22/a giornata della Premier League. E' finita senza reti, 0-0, e ai Blues per sbloccare l'incontro non sono serviti nemmeno gli altri nuovi innesti oltre a quello del campione del mondo argentino, ovvero quelli di Mudryk, D. Fofana e Badiashile. Delusione a fine partita tra il pubblico di Stamford Bridge. Ora in classifica il Fulham è sesto, mentre il Chelsea è nono.

Il quadro della 22/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE)

Chelsea-Fulham 0-0

Everton-Arsenal 1-0

Aston Villa-Leicester 2-4

Brentford-Southampton 3-0

Brighton-Bournemouth -0

Manchester Utd-Crystal Palace 2-1

Wolves-Liverpool 3-0

Newcastle- West Ham 1-1

Nottingham-Leeds 1-1

Tottenham-Manchester City ore 1-0