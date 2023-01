Mercato alle battute finali, Zaniolo resta un caso

Conto alla rovescia verso lo stop del calciomercato invernale edizione 2023 che terminerà martedì 31, alle 20. Tra i tanti sogni realizzati e infranti resta ancora in sospeso la situazione di Nicolò Zaniolo: il centrocampista della Roma che vuole lasciare la squadra di Mourinho, ma non è disposto ad accettare l'allettante offerta del Bournemouth, squadra della Premier League in piena lotta salvezza, perché non convinto dal progetto tecnico. Un no quello dell'ex Inter che probabilmente costringerà il club giallorosso a sanzionare il giocatore che, comunque, sarà atteso fino all'ultimo minuto dal club inglese che ha messo sul piatto 30 milioni di euro più bonus.

Tra i sogni infranti c'è nelle ultime ore anche quello del Napoli di portare in azzurro Azzedine Ounahi: il marocchino è un nuovo giocatore del Marsiglia e resta dunque il Ligue, ceduto dall'Angers all'Om per circa 10 milioni con un contratto fino al 2028. Ounahi si era messo in mostra con la sua Nazionale raggiungendo la semifinale e brillando nelle gare decisive contro Spagna e Portogallo. Restando in alta classifica, sempre più vicino al Psg l'interista Milan Skriniar: l'ultima conferma arriva dai media slovacchi con il portarle online Futbalsfz.sk che non usa più verbi al condizionale e scrive: "Skriniar e il club parigino stanno negoziando per definire se il trasferimento avverrà ora, nel mercato invernale, o la prossima estate". Poi, l'aggiunta che fa la differenza: "Questa informazione è stata confermata dal giocatore stesso". Ma quest'ultima frase è poi stata fatta sparire. Il media slovacco ricostruisce poi la vicenda, dall'arrivo del difensore a Milano fino al futuro trasferimento a Parigi, concludendo però che "ulteriori dettagli del contratto non sono noti".

Non solo Zaniolo, ma anche Sasa Lukic potrebbe finire preso dalla Serie A alla Premier League: il Fulham ha offerto 10 milioni di sterline per il centrocampista serbo del Torino e punta a chiudere l'affare presto. Se il club granata e quello londinese devono limare solo gli ultimi dettagli, il calciatore, ieri entrato dalla panchina contro l'Empoli, sta ancora riflettendo. Con l'arrivo di Ilic dal Verona ormai definito, al termine di una lunga trattativa con il pericoloso inserimento del Marsiglia, la società granata potrebbe ora snellire la rosa.

E la neopromossa inglese, autrice finora di un eccezionale campionato che l'ha proiettata verso una possibile qualificazione europea, punta forte al centrocampista granata classe 1996 con scadenza di contratto nel 2024.

Fa ancora parlare Cristiano Ronaldo dopo il passaggio a suon di milioni in Arabia Saudita all'Al-Nassr: l'avventura di CR7 con la sua nuova maglia non è però cominciata nel migliore dei modi: l'Al-Nassr ha perso l'ultimo confronto al cospetto dell'Al-Ittihad per 3-1, al termine di una gara nella quale l'ex United non ha affatto brillato. E già si vocifera di un suo possibile ritorno in Europa: di questo ha parlato il tecnico della compagine saudita, Rudi Garcia: "Si tratta di un acquisto assolutamente positivo, anche perché crea costantemente superiorità numerica, mandando in tilt i difensori avversari.

Nell'ultima partita non è riuscito a concretizzare un'occasione che avrebbe ribaltato la partita nel primo tempo. Ronaldo è uno dei migliori calciatori al mondo. Non finirà la sua carriera all'Al Nasser, tornerà in Europa".