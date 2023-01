Serie A: Verona-Lecce 2-0

Si apre la 19/a giornata di Serie A, ultima gara del girone di andata del campionato, con Verona-Lecce 2-0 LA DIRETTA





54' GOL! VERONA - Lecce 2-0! Rete di Lazovic. Ilic pesca Lazovic tra le linee, il serbo tutto solo davanti a Falcone calcia sul primo palo e deposita la palla in rete.

40' GOL! VERONA - Lecce 1-0! Rete di Depaoli. Lampo del Verona con Depaoli che colpisce di testa saltando da fermo su assist di Doig. La palla sfiora il palo alla sinistra di Falcone e finisce in rete.



Sembra in crescita il Verona di Zafferoni (tre punti con la Cremonese e un onorevole 0-1 con l'Inter) ma oggi ospita il Lecce di Baroni in grande salute, che ha superato la Lazio e bloccato il Milan.

Le formazioni

Verona (3-4-2-1):

Montipò - Dawidowicz, Hien, Ceccherini - Depaoli, Ilic, Tameze, Doig - Lazovic, Lasagna - Djuric. A disposizione: Berardi, Perilli, Zeefuik, Henry, Piccoli, Gunter, Magnani, Terracciano, Braaf, Ngonge, Kallon, Cabal, Coppola, Sulemana, Joselito.

Lecce (4-3-3):

Falcone - Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo - Blin, Hjulmand, Gonzalez - Strefezza, Colombo, Di Francesco. A disposizione: Bleve, Voelkerling Persson, Brancolini, Askildsen, Tuia, Helgason, Listkowski, Banda, Oudin, Maleh, Ceesay, Lemmens, Cassandro, Pezzella.



Arbitro: La Penna di Roma