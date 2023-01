LaLiga: Atletico Madrid pareggia 1-1 con l'Almeria

Almeria frena l'Atletico Madrid imponendo l'1-1 con le reti di Correa e Toure. In classifica l'Atletico è quarto a pari punti con il Villarreal e il Betis a quota 28, a - 7 dalla Teal Sociedad che sabato ha vinto per 3-1 il derby basco disputato a San Sebastian contro l'Athletic Bilbao e valido per la 17/a giornata d'andata della Liga.

Per i biancazzurri allenati da Imanol Alguacil sono andati in gol Sorloth al 25' pt, Kubo al 37' pt e Oyarzabal al 18' st. Inutile il gol degli ospiti guidati da Ernesto Valverde, che è stato messo a segno da Sancet al 40' pt. L'Athletic Bilbao ha giocato l'ultima mezz'ora in 10 uomini per l'espulsione di Yeray Alvarez da parte dell'arbitro Guillermo Cuadra Fernandez. Con questa vittoria la Real Sociedad è salita al terzo posto della classifica, a quota 35 punti e a -3 dal Real Madrid, che è secondo, ma con una partita in meno. La graduatoria è guidata dal Barcellona, con 41 punti e una partita in meno. L'Athletic Bilbao, invece, è ottavo, con 26 punti, assieme al Rayo Vallecano

Ancora una sconfitta per il Siviglia, battuto in rimonta 2-1 dal Girona. Pari tra Celta Vigo e Villarreal. L'Atletico Madrid è favorito in casa dell'Almeria. Il Clasico in trasferta, ma sempre affascinante, quello in programma domenica a Ryad per la finale della Supercoppa spagnola. Real Madrid e Barcellona hanno avuto bisogno dei rigori per superare il Valencia (freddo il saluto fra gli ex amici Carlo Ancelotti e Rino Gattuso) e Betis Siviglia. Ancelotti e Xavi sperano che, a essere protagonisti, oltre ai portieri Courtois e Ter Stegen, siano i vari campioni presenti.

Il quadro della 17/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE)

Celta Vigo-Villarreal 1-1

Valladolid-Vallecano 0-1

Girona-Siviglia 2-1

Osasuna-Maiorca 1-0

Real Sociedad-Athletic Bilbao 3-1

Getafe-Espanyol 1-2

Almeria-Atletico Madrid 1-1

Cadice-Elche lunedì ore 21

Betis-Barcellona rinviata

Real Madrid-Valencia rinviata