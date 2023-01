Serie A: Fiorentina-Sassuolo 2-1

Fiorentina batte Sassuolo 2-1 (0-0) CRONACA



90+1' GOL! FIORENTINA-Sassuolo 2-1! Rete di Nico González! L'argentino guarda fino all'ultimo Consigli e lo spiazza incrociando la conclusione.



57' GOL! Fiorentina-SASSUOLO 1-1! Rete di Domenico Berardi! Il numero 10 trasforma il penalty incrociando la conclusione e spiazzando Terracciano.

48' GOL! FIORENTINA-Sassuolo 1-0! Rete di Riccardo Saponara! Biraghi crossa per Kouamé che prova a fare la sponda di petto per Bonaventura. Ferrari lo anticipa, ma nel tentativo di rinviare fornisce un assist al numero 8 viola, che gira in porta di controbalzo il pallone del vantaggio.





Con Fiorentina-Sassuolo, 17/a giornata del massimo campionato, prende il via l'omaggio di tutta la Serie A a Gianluca Vialli, morto ieri a Londra per un tumore al pancreas. Un minuto di silenzio è stato osservato prima dell'inizio del match allo stadio Artemio Franchi di Firenze tra applausi e commozione, mentre i tabelloni dello stadio mostravano l'immagine di Vialli ai tempi della Sampdoria. Lo stesso accadrà su tutti i campi della Serie A.



Le formazioni.

La Fiorentina si schiera in campo con un 4-2-3-1: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bianco, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Kouamé; Cabral. A disposizione: Cerofolini, Martinelli, Dodò, Martinez Quarta, Ranieri, Terzic, Kayode, Amrabat, Castrovilli, Barak, Saponara, Amatucci, N. Gonzalez, Distefano.

Il Sassuolo si schiera in campo con un 4-3-3: Consigli; Toljan, Tressoldi, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Obiang, Traoré; Berardi, Pinamonti, Laurentié. A disposizione: Pegolo, Russo, Ayhan, Erlic, Romagna, Marchizza, Kyriakopoulos, Harroui, M. Henrique, Thorstvedt, D'Andrea, Antiste, Ceide, Defrel, Alvarez.