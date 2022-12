Vialli ricoverato a Londra, mamma e fratello rientrati a Cremona

La mamma e uno dei fratelli di Gianluca Vialli, ricoverato in una clinica di Londra, sono tornati a Cremona. E proprio il loro ritorno sembra poter fare intendere come le condizioni del capo delegazione della Nazionale, che da anni combatte con il tumore, non siano così allarmanti come il tam tam delle ultime ore lascerebbe intendere.

Loro non rilasciano alcuna dichiarazione, i parenti, mantenendo il riserbo che da sempre contraddistingue la famiglia dell'ex calciatore di Cremona, Sampdoria, Juventus e Chelsea oltre che della Nazionale. Di certo si sta sottoponendo a cure specifiche ed è un momento delicato ma Vialli sta combattendo, ancora una volta, con tutte le sue forze.