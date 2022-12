Gasperini nella sua Grugliasco, 'sindaco' per un giorno

"Mi avete fatto un regalo pazzesco": è emozionato Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta tornato a casa, a Grugliasco. L'allenatore degli orobici è diventato infatti sindaco per un giorno del comune alle porte di Torino, sua terra natale.

"Mi era capitato di tutto, non di vestire la fascia tricolore - aggiunge, durante l'incontro all'istituto comprensivo '66 martiri' - ed è un grande orgoglio per me: Grugliasco per me vuol dire casa, tutta la mia famiglia vive qui e quando posso torno sempre in questa città". Infine, una battuta: "Molto meglio fare l'allenatore che il sindaco" dice Gasperini tra le risate e gli applausi dei tanti ragazzini presenti all'evento nell'auditorium della scuola.