Tennis: Coppa Davis; 2-1 a Croazia, Australia in finale

(ANSA-AFP) - MALAGA, 25 NOV - L'Australia si è qualificata per la finale della Coppa Davis battendo per 2-1 la Croazia nella semifinale di oggi a Malaga. Il punto decisivo è stato qualificato dal doppio 'Aussie' formato da Max Purcell e Jordan Thompson che hanno battuto i croati Nikola Mektic e Mate Pavic per 6-7 (3-7), 7-5, 6-4.

In precedenza il croato Borna Coric aveva battuto l'australiano Thanasi Kokkinakis per 6-4 6-3, poi Alex de Minaur aveva riportato la situazione in parità battendo Marin Cilic per 6-2, 6-2. (ANSA-AFP).