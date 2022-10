Calcio: Cremonese-Sampdoria 0-1 LIVE

Posticipo della 11ma giornata. Cremonese-Sampdoria 0-1 LIVE

Dejan Stankovic suona la carica con la sua Sampdoria che si prepara alla delicatissima sfida a Cremona, tappa fondamentale nella corsa salvezza per i blucerchiati: "La Cremonese è una squadra diretta, ha giocatori forti e veloci, soprattutto davanti, cerca le punte che possono punirti se non sei concentrato e messo bene - ha detto il tecnico blucerchiato ai canali ufficiali del club - . Non hanno raccolto i punti che meritavano. Questa partita è come un derby, un derby delle ultime in classifica, e come un derby può decidersi per un episodio.