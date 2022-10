Napoli: Osimhen pronto al rientro, Rrahmani forse ko

Pronto il rientro di Osimhen ma probabile l'assenza di Rrahmani per il Napoli che prepara la sfida di ritorno con l'Ajax, da capolista a punteggio pieno dopo i tre match di andata del girone A di Champions. Osimhen non ha partecipato alla trasferta di Cremona per chiudere il suo ciclo di recupero dallo stiramento e ha svolto l'intera seduta in gruppo, pronto a rientrare magari nella ripesa dopo più di un mese di assenza.

Rrahmani, invece, ha fatto terapie ed effettuerà esami diagnostici: il difensore al 37' della ripresa contro la Cremonese si è infortunato e ha chiesto il cambio, con l'ingresso in campo di Ostigard. Probabilmente sarà assente anche con l'Ajax con Spalletti chiamato a scegliere Ostigard oppure Juan Jesus per sostituirlo al fianco di Kim da centrale difensivo.