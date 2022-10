Serie B: Bari travolge il Brescia 6-2, Reggina ko a Modena

Il Bari ha travolto il Brescia 6-2 ed ha agganciato in vetta a 15 punti i lombardi e la Reggina, ko a Modena. Benevento-Ascoli 1-1 nel posticipo della 7/a giornata del campionato di serie B, che ha visto l'esordio di Fabio Cannavaro sulla panchina dei sanniti, e quindi anche di una squadra italiana

Il quadro della 7/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)

Cosenza-Como 3-1

Bari-Brescia 6-2

Cagliari-Venezia 1-4

Cittadella-Ternana 0-2

Modena-Reggina 1-0

Palermo-Südtirol 0-1

Parma-Frosinone 2-1

Spal-Genoa 0-2

Perugia-Pisa 1-3

Benevento-Ascoli 1-1



La giornata in pillole

Bari-Brescia 6-2: I gol: nel pt 7' Folorunsho, 26' Bellomo, 43' Cheddira; nel st 10' Cheddira, 23' Antenucci, 32' Scheidler (BS), 46' Moreo (BS).

Cittadella-Ternana 0-2 I gol: nel pt 34' Palumbo; nel st 49

Modena-Reggina 1-0. In gol nel st' 19' Diaw.Coulibaly

Palermo-Sudtirol 0-1 In gol nel pt 20' Odogwu

Spal-Genoa 0-2. I gol: nel pt 19' Coda, nel st' 43' Gudmundsson.

Cosenza-Como 3-1. Per i calabresi a segno D'Urso (31'), Rigione (37') e Meroni (85'). Ospiti in gol con Vignali (41')

Cagliari-Venezia 1-4 I gol: nel pt 38' Mancosu; nel st 5' Pohjanpalo; 19' e 21' Cheryshev, 38' Haps

Parma-Frosinone 2-1 I gol: nel pt 47' Tutino (rig.); nel st' 6' Diaw (rig.), 36' Moro (F).

Pisa batte Perugia 3-1 nel posticipo disputato sul terreno dello stadio Renato Curi di Perugia. I gol: nel primo tempo per i toscani Gliozzi al 4'; nel secondo tempo Di Carmine per il Perugia al 38', per il Pisa ancora Gliozzi al 43' e Touré al 46'.

Benevento-Ascoli 1-1 I gol: al 6' momentaneo vantaggio dei marchigiani con Botteghin, nel secondo tempo, al 3' pareggio di Farias.