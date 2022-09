Inter: coscia ko per Brozovic, rischia stop un mese

L'Inter rischia di perdere Marcelo Brozovic per un mese. Il centrocampista, ko per un problema muscolare dopo 19' nella sfida tra la sua Croazia e l'Austria, ha svolto in patria gli esami strumentali che, come reso noto dalla federcalcio croata, hanno evidenziato una lesione parziale ai flessori della coscia sinistra. Il rischio è di uno stop di un mese per il regista nerazzurro: "Brozović dovrà osservare diverse settimane di riposo - si legge nella nota della federcaldio croata -. Ulteriori cure saranno decise dai medici dell'Inter, che forniranno anche una precisa prognosi di guarigione, e con loro il servizio medico della Nazionale croata sarà in costante contatto", conclude la nota.