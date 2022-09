Moto: Aragon; caduta in partenza, subito fuori Quartararo

Subito un colpo di scena al Gp di Aragon classe MotoGp, con Fabio Quartararo, leader del Mondiale, costretto al ritiro dopo essere caduto per aver tamponato Marc Marquez. Il pilota della Yamaha è finito a terra ma si è subito rialzato ed è tornato ai box in sella ad un ciclomotore. Anche Marquez, con la Honda danneggiata, è stato costretto a fermarsi. Ritiro per cauduta, infine, anche per il giapponese Nakagami su Honda Lcr.

In testa alla corsa c'è Francesco Bagnaia, con la Ducart ufficiale, seguito da Enea Bastianini.