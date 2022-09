Champions: Dzeko e Dumfries piegano il Plzen, Inter ok TUTTI I RISULTATI

Per la prima volta una squadra italiana, l'Inter, vince sul campo del Viktoria Plzen. La squadra di Inzaghi si impone con uno 0-2 che ha visto dominare i nerazzurri fin dall'inizio, a tratti i padroni di casa hanno dimostrato di poter incidere, ma la difesa dell'Inter è stata attenta in copertura. Dzeko segna il primo gol poi fa assist per il raddoppio definitivo di Dumfries.

"Sono stati bravi i ragazzi a rendere semplice una partita che non lo era. Qui a Plzen le italiane non avevano mai vinto, sono stati bravi i ragazzi a interpretare una partita contro un avversario che aveva meritato la qualificazione". Lo ha detto l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Sky, dopo la vittoria sul Viktoria Plzen, nella Repubblica Ceca. "Ho visto una squadra compatta, ordinata, che sa quello che vuole. Abbiamo avuto momenti difficili ma siamo stati bravi a concedere poco e rimanere sul pezzo - ha aggiunto -. Domenica a Udine troveremo un avversario di valore, in un ottimo momento e con ottimi giocatori. Cercheremo di prepararci al meglio".

I nerazzurri trovano cos' i primi tre punti in Champions e agganciano nel girone C il Barcellona che ha perso 2-0 laa supersfida a Monaco contro il Bayern. Lewandowski non punge la sua ex squadra che invece vince le partite con le reti\ nella ripresa di Lucas Hernandez e Sanè.

Nel gruppo A vince il Liverpool 2-1 la sfida con l'Ajax e aggancia per il momento il Napoli che deve ancora giocare a Glasgow con i Rangers. Per i Reds, alle prese con un avvio di stagione deludente, una partita combattuta con gli olandesi che pareggiano con Kudus la rete del vantaggio di Salah e si rendono più volte pericolosi. All'89' Matip decide la sfida a favore del Liverpool.

Sorprese nel gruppo D dove lo Sporting batte il Tottenham con due gol dopo al 90' e il Francoforte espugna Marsiglia. Nel gruppo B dilaga il Brugge 4-0 in casa del Porto mentre il Leverkusen piega 2-0 l'Atletico.

I gol

Liverpool 2, Ajax 1 all'89'. Joël Matip (Liverpool) un colpo di testa da centro area sotto la traversa. Assist di Kostas Tsimikas con cross da calcio d'angolo.

Porto 0, Bruges 4 all'89'. Antonio Nusa (Bruges) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Casper Nielsen con passaggio filtrante.

Bayer Leverkusen 2, Atletico Madrid 0 all'87'. Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jeremie Frimpong in seguito a un contropiede.

Bayer Leverkusen 1, Atletico Madrid 0 all'84'. Robert Andrich (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jeremie Frimpong.

Bayern Monaco 2, Barcellona 0 al 54'. Leroy Sané (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jamal Musiala.

Porto 0, Bruges 3 al 52'. Andreas Skov Olsen (Bruges) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bjorn Meijer con cross.

Bayern Monaco 1, Barcellona 0 al 50'. Lucas Hernández (Bayern Monaco) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Joshua Kimmich con cross da calcio d'angolo.

Porto 0, Bruges 2 al 47'. Kamal Sowah (Bruges) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ferran Jutglà.

Marsiglia 0, Eintracht Francoforte 1 al 43'. Jesper Lindstrøm (Eintracht Francoforte) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.

Liverpool 1, Ajax 1 al 27'. Mohammed Kudus (Ajax) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Steven Berghuis.

Liverpool 1, Ajax 0 al 17'. Mohamed Salah (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Diogo Jota.

Porto 0, Bruges 1 al 15'. Ferran Jutglà (Bruges) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.

Sporting Lisbona 2, Tottenham Hotspur 0 al 93'. Arthur Gomes (Sporting Lisbona) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Paulinho.

Sporting Lisbona 1, Tottenham Hotspur 0 al 90'. Paulinho (Sporting Lisbona) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola sotto la traversa in alto a destra. Assist di Pote con cross da calcio d'angolo.

Viktoria Plzen-INTER 0-2 al 70'! Rete di Denzel Dumfries. Ripartenza micidiale dell'Inter, con Dzeko che vede Dumfries a destra e lo serve sulla corsa, l'olandese prende palla e con una diagonale raddoppia per l'Inter.

Viktoria Plzen-INTER 0-1 al 20'! Rete di Edin Džeko. Gran lavoro in area di rigore di Gosens che scarica su Correa, l'argentino serve un assist perfetto per Dzeko che non manca l'appuntamento con il gol.