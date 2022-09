Serie A: Atalanta-Cremonese, formazioni

Probabili formazioni di Atalanta-Cremonese.

Atalanta (3-4-1-2): 1 Musso; 2 Toloi, 28 Demiral, 5 Okoli; 93 Soppy, 7 Koopmeiners, 15 De Roon, 3 Maehle; 88 Pasalic; 17 Hojlund, 11 Lookman. (31 Rossi, 57 Sportiello, 42 Scalvini, 21 Zortea, 22 Ruggeri, 33 Hateboer, 77 Zappacosta, 18 Malinovskyi, 10 Boga, 9 Muriel). All.: Gasperini. Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Indisponibili: Djimsiti, Palomino (sospeso dall'antidoping), D.Zapata.

Cremonese (3-5-2): 97 Radu; 2 Hendry, 21 Chiriches, 44 Lochoshvili; 18 Ghiglione, 6 Pickel, 32 Escalante, 8 Ascacibar, 3 Valeri; 90 Dessers, 77 Okereke. (13 Saro, 22 Ciezkowski, 4 Aiwu, 5 Vasquez, 15 Bianchetti, 17 Sernicola, 33 Quagliata, 10 Buonaiuto, 19 Castagnetti, 62 Milanese, 7 Baez, 9 Ciofani, 20 Felix, 74 Tsadjout, 98 Zanimacchia). All.: Alvini.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

Arbitro: Colombo di Como.

Quote Snai: 1,32; 5,50; 9,00.