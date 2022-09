Seri A: Inter-Torino, formazioni

Mettersi alle spalle la pessima settimana appena conclusa tra sconfitta nel derby con il Milan e ko contro il Bayern in Champions, per ripartire di corsa verso altri sette giorni complicati dal punto di vista del calendario. E' questo l'obiettivo dell'Inter, che vuole rialzarsi già nella sfida di domani contro il Torino di Juric, andando a caccia di tre punti importanti. Il rischio, infatti, è quello di perdere ulteriore terreno rispetto alle dirette avversarie, ampliando la portata del momento di difficoltà vissuto da Lautaro Martinez e compagni. Non sarà, tuttavia, una sfida semplice quella che attende i nerazzurri. Un po' perché l'aspetto psicologico conta e il morale degli uomini di Simone Inzaghi non appare dei migliori, ma soprattutto perché il Torino del tecnico croato (ex della partita per le settimane trascorse da vice Gasperini a Milano nel 2011/12) ha le caratteristiche ideali per creare parecchi grattacapi all'Inter di oggi, in difficoltà soprattutto dal punto di vista fisico e di ritmo. Anche per questo, l'allenatore nerazzurro pensa a una nuova mezza rivoluzione nella formazione rispetto agli undici visti contro il Bayern Monaco. Tornerà tra i pali il capitano Samir Handanovic al posto del positivo Andrè Onana visto in Champions, mentre in difesa Stefan de Vrij riprenderà il ruolo al centro del terzetto completato da Milan Skriniar e Alessandro Bastoni. A centrocampo, invece, Nicolò Barella (rimasto in panchina per tutti i 90' della sfida contro i bavaresi) tornerà in campo dal 1' accanto a Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu. Novità poi su entrambe le fasce, con Matteo Darmian e Federico Dimarco che sosituiranno rispettivamente Denzel Dumfries e Robin Gosens. In attacco, invece, sarà confermata la coppia vista mercoledì scorso contro i tedeschi di Nagelsmann, visto che sarà ancora Edin Dzeko ad affiancare Lautaro Martinez.

Probabili formazioni di Inter-Torino.

Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 32 Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez. (21 Cordaz, 24 Onana, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 8 Gosens, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 15 Acerbi, 22 Mkhitaryan, 33 D'Ambrosio). All.: S.Inzaghi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. ndisponibile: R.Lukaku.

Torino (3-4-2-1): 32 V.Milinkovic-Savic; 26 Djidji, 4 Buongiorno, 13 Rodriguez; 19 Lazaro, 10 Lukic, 77 Linetty, 27 Vojvoda; 16 Vlasic, 49 Radonjic; 9 Sanabria. (1 Berisha, 89 Gemello, 2 Bayeye, 3 Schuurs, 6 Zima, 7 Karamoh, 11 Pellegri, 14 Ilkhan, 17 Singo, 21 Adopo, 23 Seck, 34 Aina, 36 Garbett). All.: Juric (in panchina Paro). Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. : Miranchuk, Ricci.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta. Quote Snai: 1,45; 4,50; 6,50.