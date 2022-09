Serie A: Inter-Torino 1-0, Brozovic nel finale

L'Inter batte il Torino 1-0 in un anticipo della sesta giornata, capitalizzando al meglio una rete di Brozovic nel finale di un match complicato, anche per il peso delle recenti sconfitte. Il centrocampista croato, al 44' della ripresa, viene pescato in area da un cross preciso di Barella e con un morbido destro al volo supera il portiere granata. I nerazzurri salgono a quota 12, lasciando a 10 il Toro La cronaca

FISCHI ALLA FINE DEL PRIMO TEMPO

Continua il momento difficile per l'Inter, che dopo le due sconfitte consecutive contro Milan e Bayern Monaco ha faticato nei primi 45' con il Torino. All'intervallo infatti i nerazzurri sono bloccati sullo 0-0 dai granata, senza nemmeno un tiro nello specchio della porta da parte di Lautaro e compagni. La reazione di San Siro non si è fatta attendere, con sonori fischi che sono piovuti dagli spalti al 45' dopo il fischio dell'arbitro Ayroldi per la fine del primo tempo. Il pubblico aveva già rumoreggiato a lungo, specialmente nei momenti in cui il pallone finiva tra i piedi di Handanovic nel corso del possesso palla nerazzurro, troppo lento per impensierire il Torino. La Curva Nord, dopo i fischi del resto degli spalti, ha provato a incitare i giocatori al momento dell'uscita dal campo.