Serie A: Verona-Atalanta e Salernitana-Sampdoria LIVE

In campo alle 18.30 Salernitana-Sampdoria DIRETTA e Verona-Atalanta DIRETTA

ATALANTA A VERONA CON HOJLUND

L'Atalanta ha ufficializzato l'acquisizione dallo Sturm Graz a titolo definitivo dell'attaccante danese Rasmus Hojlund. Classe 2003, prodotto del Fc Copenaghen con cui aveva esordito 17enne in Conference League, segnando 2 gol, era in Austria dalla scorsa sessione invernale: 17 milioni il prezzo dell'operazione Il giocatore può essere convocato per Verona.

Probabili formazioni di Verona-Atalanta.

Verona (3-5-2): 96 Montipò; 42 Coppola, 21 Gunter, 17 Ceccherini; 24 Terracciano, 61 Tameze, 18 Hongla, 14 Ilic, 8 Lazovic; 11 Lasagna, 9 Henry. (34 Perilli, 22 Berardi, 2 Amione, 23 Magnani, 3 Doig, 45 Retsos, 4 Veloso, 77 Sulemana, 72 Cortinovis, 28 Praszelik, 19 Djuric). All.: Cioffi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Dawidowicz, Faraoni, Piccoli.

Atalanta (3-4-1-2): 1 Musso; 2 Toloi, 28 Demiral, 5 Okoli; 93 Soppy, 15 De Roon, 7 Koopmeiners, 77 Zappacosta; 13 Ederson; 11 Lookman, 91 D.Zapata. (31 Rossi, 57 Sportiello, 42 Scalvini, 3 Maehle, 21 Zortea, 22 Ruggeri, 33 Hateboer, 88 Pasalic, 10 Boga, 18 Malinovskyi, 9 Muriel). All.: Gasperini. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Djimsiti, Palomino. Arbitro: Prontera di Bologna.

GIAMPAOLO, CON LA SALERNITANA LA POSTA VALE IL DOPPIO

È fiducioso il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo in vista della gara di domani a Salerno: "Il nostro obiettivo? Mi aspetto di ripetere un livello di prestazione sulla falsariga di quello offerto nelle prime due gare di campionato con Atalanta e Juve perché per fare risultato serve quello. Andiamo a Salerno con buoni propositi", dice il mister che dovrebbe confermare il 4-1-4-1 di avvio stagione. Anche come formazione non ci dovrebbero essere novità con Djuricic a centrocampo e Verre in panchina. Sta crescendo lo spagnolo Villar: "Lo vedo sempre più dentro. In allenamento fa le cose per bene e in questo mini tour de force giocherà anche lui dall'inizio". Perché dietro l'angolo c'è davvero un tour de force con Salernitana, Lazio e Verona. "Le tre gare in una settimana vanno gestite al meglio, ma ora pensiamo alla sfida di Salerno".

Salernitana-Sampdoria; formazioni

Salernitana (3-5-2): 55 Sepe; 2 Bronn, 23 Gyomber, 17 Fazio; 87 Candreva, 25 Maggiore, 10 Vilhena, 18 L. Coulibaly, 30 Mazzocchi; 29 Dia, 9 Bonazzoli. (12 Micai, 72 Sorrentino, 3 Bradaric, 5 Veseli, 6 Sambia, 7 Ribery, 11 Botheim, 14 Valencia, 19 Kristoffersen, 20 Kastanos, 28 Capezzi, 35 Motoc, 39 Iervolino, 98 Pirola). All.: Nicola. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Bohinen, Lovato, Radovanovic. Sampdoria (4-3-1-2): 1 Audero, 24 Bereszynski, 15 Colley, 25 Ferrari , 3 Augello; 14 Vieira; 37 Leris, 8 Rincon, 11 Sabiri, 5 Verre; 10 Caputo. (22 Contini, 30 Ravaglia, 12 Depaoli, 6 Leverbe, 21 Murillo, 29 Murru, 31 Malagrida, 7 Djuricic, 4 Villar, 28 Yepes,, 27 Quagliarella, 23 Gabbiadini). All.: Giampaolo. Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno. Indisponibili: Trimboli, De Luca, Conti. Arbitro: Massa di Imperia.