Ligue1: Ramsey regala un pareggio al Nizza

Pomeriggio a suon di gol in Francia, nelle quattro partite pomeridiane della 1/a giornata della Ligue 1. Il Lilla, ormai orfano di Renato Sanches - passato al PSG - viene trascinato da una doppietta di Jonathan David nel 4-1 rifilato sul terreno amico dello stadio Pierre Mauroy, dov'era di scena l'Auxerre. Florian Sotoca, con una tripletta, trascina il Lens nel match casalingo vinto per 3-2 sullo Stade Brestois. Pari senza gol fra Angers-Nantes, il Montpellier piega in casa il Troyes per 3-2, infine pari (1-1) del Nizza sul campo del neopromosso Tolosa. Padroni di casa avanti con Dallinga, ma raggiunti nel finale dalla rete dell'ex juventino Aaron Ramsey, entrato in campo da pochi secondi. Il difensore Viti, appena arrivato dall'Empoli, invece, è rimasto fuori.

Il quadro della prima giornata

Lione- AC Ajaccio 2-1

Strasburgo-Monaco 1-2

Clermont-Paris SG 0-5

Tolosa-Nizza 1-1

Angers-Nantes 0-0

Lens-Brest 3-2

Lilla-Auxerre 4-1

Montpellier-Troyes 3-2

Rennes-Lorient

Marsiglia-Reims

Esordio con goleada per il Paris Saint-Germain, che oggi ha vinto 5-0 in casa del Clermont nella prima giornata della Ligue 1. Parigini subito avanti con Neymar, poi in gol l'ex Inter Hakimi, Marquinhos e una doppietta di Messi. Da segnalare anche il primo gol in rovesciata in carriera per l'argentino.

Vittoria per il Monaco che vince 2-1 in casa dello Strasburgo. Esordio vincente anche del Lione allenato dall'olandese Peter Bosz, che ha piegato in casa per 2-1 l'Ajaccio, aggiudicandosi il match d'apertura della Ligue 1. I padroni di casa sono andati in vantaggio con Tete al 12' pt e hanno raddoppiato al 22' pt con il neoacquisto Lacazette su rigore. Inutile il gol degli ospiti realizzato da Mangani, sempre su rigore, al 31' pt.