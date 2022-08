De Ketelaere, voglio riportare Milan ai successi del passato

"In campo sono un giocatore molto offensivo. Mi piace iniziare e finire l'azione muovendomi di conseguenza. Lavoro duramente anche in fase di non possesso ma preferisco avere la palla tra i piedi". Charles De Ketelaere racconta, in un'intervista a Milan Tv, le emozioni vissute durante la lunga trattativa tra il Bruges e il Milan e la soddisfazione finale ora che veste la maglia rossonera. "Spero di aiutare il Milan a tornare ai grandi successi di un tempo - spiega il belga -. Gli obiettivi del club sono i miei obiettivi per le prossime stagioni"

"Non avrei mai creduto di poter giocare in un club come il Milan - aggiunge De Ketelaere -. Oggi tutto questo è realtà e sono molto orgoglioso. Quando inizia il mercato c'è sempre un po' di confusione. Poi ho avuto modo di parlare con i dirigenti del Milan e con il mister. Volevo assolutamente venire al Milan, c'è voluto un po' di tempo, ma ora sono felice"