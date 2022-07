SAMPDORIA: club in vendita, Giampaolo naviga a vista

Ha le mani legate Marco Giampaolo, che ha salvato in corsa con difficolta' la Sampdoria nel suo ritorno a Genova, e ora lavora tenendo conto delle difficolta' di bilancio del club, in sostanziale autogestione, in attesa del passaggio dai guai di Ferrero a una cordata ancora non ben delineata (costo dell'operazione 20 mln + 120 di debiti). In piu' c'e' un organico sovra dimensionato da sfoltire, un quadro decisamente fosco.

Giampaolo riparte da alcuni punti fermi: il portiere Audero, il difensore Colley, a centrocampo il roccioso Rincon, l'elegante Vieira, coadiuvati dal sempreverde Candreva. In attacco due vecchietti in gamba come Quagliarella e Caputo. Potrebbero partire due talenti rivelatisi nell'ultima stagione: Damsgaard e Sabiri, autore ieri di un gol spettacolare da centrocampo a Istanbul. Intanto se n'e' andato, per 3 mln, Torsby.

Intanto si è complicata la trattativa per prendere Pjaca, liberato dalla Juve, che tenta l'ennesima rinascita della sua declinante carriera. Soprattutto ora che è stato ingaggiato l'altro trequartista Djuricic, svincolato dal Sassuolo. In difesa arriva in prestito il milanista Gabbia, a lungo inseguito.

Formazione (4-1-4-1): Audero, Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru, Vieira, Candreva, Rincon, Damsgaard, Sabiri, Caputo. All.: Giampaolo.