F1: Austria; Ferrari avanti nelle libere, Sainz il più veloce

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - La Ferrari detta il ritmo nelle seconde prove libere del Gp d'Austria. Carlos Sainz è stato il più velocem chiudendo la sessione in 1:08.610, davanti all'altra Rossa di Charles Leclerc (1:08.660). Terzo tempo per la Red Bulla di Max Verstappen (1:08:778). Mercedes in pista ma con ritardo dopo le riparazioni a seguito del doppio incidente Hamilton-Russell nelle qualifiche di ieri. Alle 16.30 i 100 Km della Gara Sprint che mettono in palio 8 punti per il vincitore e determineranno la griglia di partenza del gp. (ANSA).