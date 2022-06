Mercato: Roma su Frattesi, Mkhitaryan all'Inter

Dopo avere incassato il rinnovo dell'allenatore Simone INZAGHI, l'Inter ha inserito nella lista delle tessere mancanti Henrik MKHITARYAN: visite mediche e firma su un biennale per l'armeno. L'arrivo di LUKAKU e la concomitante presenza di LAUTARO, fa sorgere qualche dubbio sull'ingaggio di DYBALA che, però, è nelle strategie dell'ad Marotta. Si discute anche sulle buonuscite di Alexis SANCHEZ e Arturo VIDAL.

Il budget del Milan è limitato: si parla di una cinquantina di milioni a disposizione per aggiustare l'organico. Prima degli innesti, le rinunce: la prima è a BOTMAN, difensore del Lilla che costa 30 milioni. Renato SANCHES e DE KETELAERE sono nella lista degli obiettivi. Come del resto TRAORÉ del Sassuolo. Il Napoli rinnova l'interesse per DEULOFEU e tratta con l'Udinese: prima dell'assalto all'ala tattica, il club dovrà limare un po' l'organico. Fra i partenti, oltre a KOULIBALY, potrebbe esserci anche Fabian RUIZ. Gli emissari della società partenopea non mollano neppure Renato SANCHES, che il Milan non vuole lasciarsi però scappare. Fabian piace molto alla Juventus, costa 30 milioni e potrebbe partire in direzione Torino da dove arriverebbe ROVELLA, al rientro dal prestito genoano. Il dg della Roma, Tiago Pinto, oggi ha incontrato Giuseppe Riso, agente di Davide FRATTESI, con il quale l'accordo c'è: adesso manca all'appello il Sassuolo.

Vincenzo ITALIANO ha prolungato con la Fiorentina fino al 2024, con opzione per la stagione successiva, JOVIC è in arrivo, come conferma il suo 'like' sulla foto a corredo dell'annuncio della firma del contratto del tecnico. Il Torino vuole rinverdire la rosa, partendo dal riscatto di PELLEGRI del Monaco. Piace anche Fabiano PARISI, terzino sinistro dell'Empoli. In difesa, data per scontata la partenza di BREMER, si pensa a Caleb OKOLI, rientrato all'Atalanta dopo la promozione con la Cremonese.

Il Bologna due rinforzi provenienti dalla Salernitana: Lassana COULIBALY, 26 anni, ed Emil BOHINEN, norvegese, classe 1999. Il cartellino di quest'ultimo si aggira sui 10 milioni. La Lazio punta su Francesco CAPUTO, 34 anni, per il quale Lotito offrirebbe 1,5 milioni, contro i 2,5 richiesti dal club blucerchiato.

Il Bayern Monaco ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante Sadio MANÉ dal Liverpool, dove giocava da sei stagioni. Il senegalese ha firmato un contratto che lo lega al club più titolato di Germania per tre stagioni. Nel tweet pubblicato dal Bayern Monaco sul proprio account ufficiale non si parla dei termini economici dell'operazione, tuttavia il cartellino del giocatore sarebbe costato 40 milioni. Il club si oppone, come ha ribadito oggi nella conferenza stampa di presentazione di Mané l'ad Oliver Kahn, alla cessione di LEWANDOWSKI, che si è promesso al Barcellona. "Ha un contratto fino al 2023 e ci aspettiamo di vederlo nel primo giorno di precampionato", le parole dell'ex portiere. E' solo una questione di giorni, poi le strade della squadra catalana e di Ousmane DÉMBELÉ si separeranno. L'ala di punta, dal primo luglio, sarà libero a parametro zero di trovarsi un'altra squadra. Nei giorni scorsi si era parlato del Chelsea, come possibile destinazione, poi però da Stamford Bridge è stata avviata una trattativa con il Manchester City per Raheem STERLING. A questo punto, secondo quanto riferisce oggi il quotidiano catalano Sport, restano il Bayern Monaco e il Paris Saint-Germain come probabili punti di approdo. L'Atletico Madrid si rinforza a centrocampo. Il Mundo Deportivo dà notizia dell'arrivo di Axel WITSEL alla corte del 'Cholo' Diego Simeone. Il 30 giugno prossimo il belga, nonché mancato juventino, si libererà a parametro zero dai tedeschi del Borussia Dortmund e poi volerà in Spagna per firmare con i 'Colchoneros'.