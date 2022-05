Mercato: Dybala tra Roma e Inter, Milan su Origi

C'è Paulo DYBALA al centro del calciomercato in Italia. L'Inter, tramite l'ad Beppe Marotta, sta cercando di stringere i tempi per portarlo in nerazzurro, ma la Roma spera ancora di convincere l'argentino a scegliere la Capitale. Oggi la Joya ne ha parlato con Francesco Totti, assieme al quale ha preso parte alla partita benefica di Samuel Eto'o. I due si sono anche fatti fotografare a maglie invertite: Totti aveva in mano la bianconera di Paulo, l'argentino quella n.10 dei giallorossi autografata dal Capitano.

Intanto la Roma, che ha chiesto il giovanissimo Simone PAFUNDI all'Udinese, ha visto sfumare un obiettivo seguito a lungo e che ha provato a prendere a gennaio, il centrocampista Boubacar KAMARA che, in svincolo dal Marsiglia, ha firmato un quinquennale con l'Aston Villa. L'obiettivo primario rimane Nemanja MATIC, che lascerà lo United, intanto però il ds Thiago Pinto ha un principio di accordo con il Sassuolo per Maxim LOPEZ. Nel discorso rientra Davide FRATTESI, perché se il Sassuolo, come sembra probabile, lo venderà (Inter in pole position), alla Roma spetterà il 30% della cifra, che verrà scontata da quella per il francese. Intanto a Trigoria hanno ricevuto dal Napoli una richiesta di informazioni su Riccardo CALAFIORI, di rientro dal Genoa. Per l'attacco, come alternativa a Tammy ABRAHAM, il sogno è Marko ARNAUTOVIC del Bologna, che però avrebbe fatto sapere di non gradire un ruolo da 'panchinaro'.

Smaltite le feste per lo scudetto, il Milan si lancerà sul mercato per rinforzare la squadra in prospettiva Champions. Per il reparto avanzato è praticamente fatta per Divock ORIGI, che non ha rinnovato con il Liverpool e con i rossoneri firmerà un triennale da 4 milioni all'anno bonus compresi. Ma il duo Maldini-Massara vuole prendere anche un altro attaccante, possibilmente un titolare: il sogno è Darwin NUNEZ del Benfica, l'alternativa Sebastian HALLER dell'Ajax. Come attaccante esterno l'obiettivo è sempre Domenico BERARDI, mentre in difesa è fatta per Svem BOTMAN del Lilla, un'operazione da una trentina di milioni d euro.

La Juventus cerca sempre di portare via Ivan PERISIC all'Inter, e oggi gli agenti del croato hanno incontrato la dirigenza nerazzurra per capirne le intenzioni. A centrocampo è sempre più vicino il ritorno di Paul POGBA, visto che le richieste del presidente della Lazio Claudio Lotito per Sergej MILINKOVIC SAVIC vengono ritenute troppo elevate. Alla fine il Sergente potrebbe rimanere in biancoceleste. Il ds laziale Igli Tare intanto sta stringendo per MARCOS ANTONIO dello Shaktar e Ciccio CAPUTO della Sampdoria. A Firenze, invece, per l'attacco della Viola è sempre caldo di il nome di Andrea BELOTTI.