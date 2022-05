LIVE Milan, migliaia di tifosi alla festa scudetto

"A chi ci aveva detto che eravamo più forti senza di voi, non ci aveva capito un c....": così il tecnico Stefano Pioli ha dato il via alla festa del Milan caricando i tifosi che hanno riempito la piazza della sede del club. Cori, fumogeni, migliaia di persone hanno festeggiato il Milan e il suo allenatore. Un saluto prima di salire sul pullman scoperto, giocatori chiamati uno ad uno. Occhiali da sole, Ibrahimovic osannato, Kessie improvvisa un balletto. Poi la coppa alzata da Romagnoli sotto una pioggia di coriandoli. I giocatori, con fumogeni rossi in mano, hanno ballato sulle note di 'Freed from desire', ormai diventata per i rossoneri "Pioli is on fire". Due pullman sono poi partiti direzione Duomo, il primo con squadra e staff tecnico, il secondo con i dirigenti. Un lento avanzare nella festa, in mezzo a migliaia di tifosi. Bennacer sventola il tricolore. FOTO

STRISCIONE SFOTTÒ DA GIOCATORI CONTRO INTER

"La Coppa Italia mettila nel c...": è lo striscione mostrato dai giocatori del Milan dal pullman scoperto partito da Casa Milan direzione Duomo. Uno sfottò riferito all'Inter che ha vinto la Coppa nazionale battendo la Juventus. Un gesto che ricorda quello di Massimo Ambrosini nel 2007, quando durante i festeggiamenti per la Champions League mostrò lo stesso striscione ma riguardante lo scudetto dei nerazzurri, vittoriosi in Serie A la stessa stagione. Due anni dopo, la risposta degli interisti 'Ambrosini anche questo mettitelo...", con il disegno del diciassettesimo scudetto appena vinto sotto la guida di Josè Mourinho.

Agenzia ANSA Milan è campione d'Italia - Calcio I rossoneri conquistano il loro 19esimo scudetto doppietta di Giroud al 17' e al 32', poi Kessie al 36' sempre su assist di Leao. LA CLASSIFICA FINALE (ANSA)





ANCHE BERLUSCONI E GALLIANI IN TERRAZZA AL DUOMO

Sorridenti e festanti, dalla terrazza di piazza Duomo dove ci sarà la festa scudetto del Milan, Silvio Berlusconi e Adriano Galliani scherzano con le migliaia di tifosi già presenti in Duomo in attesa del pullman della squadra e saltano al coro 'chi non salta nerazzurro è'. L'ex presidente e l'ex ad nelle scorse ore si sono complimentati con il club per la vittoria, ricordando il loro cuore rossonero anche ora che sono alla guida del Monza che cercherà di approdare in Serie A con la finale playoff di Serie B.