La Juventus si prepara a salutare l'Allianz Stadium, Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. "Sarà l'ultima partita in casa, dobbiamo onorarla al meglio - dice Massimiliano Allegri in conferenza stampa - e poi sarà la festa di Chiellini e l'ultima di Dybala, servirà unire le tre cose". I bianconeri, infatti, diranno addio ai due senatori: "Ma sono due situazioni differenti - ci tiene a precisare il tecnico - perché il difensore lascerà dopo 17 anni di Juve e adesso vedrà se smettere o andare in America, mentre Paulo ha una carriera davanti e cambierà squadra ricevendo il tributo dei tifosi".

Tutti i gol di Dybala in Italia nel 2021/22