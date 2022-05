Scudetto agli ultimi 90', ultima volta fu Inter di Mou

Uno scudetto all'ultimo respiro, col Milan in pole e l'Inter pronta al sorpasso all'ultima curva sfruttando un eventuale 'braccino corto' dei rivali. La serie A regala un epilogo per cuori forti, un evento che sembrava cancellato dalla memoria dopo i nove anni di dominio juventino e la netta supremazia l'anno scorso dell'Inter di Conte: l'ultima volta fu 12 anni, con l'Inter del triplete di Mourinho E' la 29/a volta in 93 campionati che si arriva al batticuore dell'ultima giornata per assegnare lo scudetto: sei volte la volata e' stata a tre, una volta addirittura a quattro (1972) e a cinque (1938), ma solo sei volte c'e' stato lo scombussolamento in arrivo. Nel 1964 il Bologna ha vinto lo spareggio dopo un polemico ex aequo con l'Inter. Nel 1982 il punteggio pari alla penultima tra Fiorentina e Juventus si e' risolto con un epilogo bianconero che i viola non hanno ancora digerito (proprio oggi ci sara' una 'reunion' a teatro a 40 anni dall'evento). Negli altri quattro casi c'e' stato il sorpasso: della Juve all'Inter nel 1971 e nel 2002, e al Milan (la 'fatal' Verona) nel 1973, della Lazio alla Juve nel nubifragio di Perugia 2000, arbitro Collina. Solo in Premier (il Man City di Guardiola si presenta all'ultimo giornata con +1 sul Liverpool) c'e' lo stesso brivido finale della Serie A, un evento che i tifosi si erano ormai dimenticati. Dopo il sorpasso 2002 della Juve il 5 giugno per il flop 4-2 con la Lazio dell'Inter di Cuper e Ronaldo, ci sono stati solo due epiloghi al fotofinish: dell'Inter di Mancini e Ibrahimovic sulla Roma di Spalletti nel 2008, e di quella del 2010 (sulla strada del triplete) di Mourinho e Milito contro i giallorossi di Ranieri e Totti. Al Milan basta un punto, l'Inter spera nella vena sbarazzina del Sassuolo di Berardi, Scamacca e Raspadori. Pioli ha fiducia nei suoi ma non si fida: la squadra di Dionisi ha gia' fatto fuori Juventus (2-1), Inter (2-0) e proprio i rossoneri con un tremendo 3-1 a San Siro il 28 novembre scorso.