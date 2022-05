Camila Giorgi saluta gli Internazionali di Roma a causa di un infortunio. La tennista azzurra è stata costretta a ritirarsi al primo turno per un problema alla gamba sinistra durante la partita contro Alja Tomljanovic, che nel secondo set era stata anche interrotta per pioggia. Al secondo turno va l'australiana, che era in vantaggio 6-3, 4-2.